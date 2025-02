Ragusa, le 15 visite alla Madonna di Lourdes e la benedizione delle mamme in attesa

Attualità

Gli appuntamenti si concluderanno mercoledì nella chiesa di San Michele

Si concluderanno mercoledì le 15 visite alla Madonna di Lourdes. L’ultimo appuntamento è anche questo in programma nella chiesa di San Michele arcangelo, nel centro storico di Ragusa, con le funzioni religiose che andranno avanti sino a sera. Le iniziative per onorare la Vergine e le preghiere allo scopo “di convertire i cuori induriti – dice il rettore della chiesa, il sacerdote Giuseppe Cabibbo – e di alleviare le sofferenze di tanti suoi figli, soprattutto con la preghiera del Rosario, alla Madonna di Lourdes tanto cara”.