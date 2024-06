Ragusa, le celebrazioni della natività di San Giovanni in Cattedrale: ecco il programma

Società

Lunedì sono previste nove sante messe per rendere onore al patrono principale della città e della diocesi

Giornata in cui sono state programmate numerose sante messe in Cattedrale a Ragusa, quella di lunedì 24 giugno, in cui si celebra la solennità della natività di San Giovanni Battista, patrono principale della città e della diocesi di Ragusa. In tutto sono nove quelle previste. Alle 8 il suono festoso di campane e lo sparo di colpi a cannone che sarà ripetuto alle 12 e alle 17,30. Sarà possibile accendere le torce in onore del santo patrono nel giardino di corso Vittorio Veneto dove si troveranno i volontari della parrocchia. In occasione della celebrazione delle sante messe di lunedì, saranno raccolte, con apposite buste, le offerte dei fedeli per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Si comincia alle 7 con la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giovanni Cavalieri, alle 8 quella presieduta dal canonico sacerdote Maurizio Di Maria e alle 9 la messa del canonico sacerdote Paolo La Terra. Alle 10 la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo mentre alle 11 sarà celebrato il 50° anniversario del pio transito del vescovo mons. Francesco Pennisi con il solenne pontificale presieduto da mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta. Parteciperanno i canonici del capitolo della Cattedrale, il clero, i religiosi, le religiose e i fedeli.