Ragusa, le celebrazioni di San Francesco d’Assisi nella fase più intensa

Gli appuntamenti di domenica e l'idea di esporre alcune pergamene illustrative sulla vita del santo

San Francesco d’Assisi a Ragusa, la parrocchia di piazza Cappuccini si prepara a vivere i momenti clou delle celebrazioni in onore del patrono d’Italia. Dopo la rassegna delle corali parrocchiali in programma domani a partire dalle 19,30, domenica è in programma la messa alle 9,30 mentre alle 11 la funzione religiosa sarà presieduta dal parroco, il sacerdote Nicola Iudica. Alle 16,30, in piazza Cappuccini, al via l’itinerario storico-artistico a cura del prof. Giorgio Flaccavento e del prof. Francesco Licitra. Alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco. Alle 18,30 la santa messa con l’Eucarestia che sarà presieduta da don Roberto Asta, vicario generale episcopale della diocesi di Ragusa. Animerà la comunità parrocchiale. Alle 19,30 la conferenza con video-proiezioni sul tema “I simboli francescani, tradizioni dell’arte” a cura dell’architetto Salvo Giliberto, storico dell’arte. Durante la giornata, in piazza Cappuccini, si terrà la quinta edizione del torneo di scacchi “San Francesco”. Lunedì, alle 18, la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco, alle 18,30 la santa messa presieduta dal sacerdote Giuseppe Burrafato, vicario foraneo della città di Ragusa. Anima la comunità parrocchiale. In esposizione, intanto, sull’altare di San Francesco, a sinistra entrando lungo la navata centrale, alcune pergamene illustrative che riguardano la storia del santo e le sue principali caratteristiche. Una scelta informativa voluta dal parroco allo scopo di arricchire la conoscenza dei fedeli sulla figura del poverello d’Assisi.

