Ragusa, le fasi clou delle celebrazioni in onore dell’Addolorata

Società

Dopo l'inaugurazione della mostra fotografica a San Filippo Neri, previsti speciali momenti di visita dei monumenti locali venerdì e sabato

Stanno per entrare nel vivo le celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata che, come sempre, caratterizzano questo periodo del mese di settembre. Dopo che è già stato dato il via, lunedì scorso, al periodo della “Sittina” rivolta alla Vergine e dopo che ogni giorno, sino a domenica, ci sarà la santa messa alle 18, preceduta alle 17 dalla recita del Rosario, con il Settenario che sarà animato dal coro della parrocchia Anime sante del Purgatorio, all’organo il maestro Giovanni Cappello, nel fine settimana sono in programma alcune iniziative. In particolare, domani, venerdì 19 settembre, dalle 19 alle 21,30, ci sarà una passeggiata fotografica esperienziale tra i vicoli del quartiere degli Archi.