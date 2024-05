Ragusa, le gonne dipinte a mano di Rosàrio Bello

Cultura

Oggi l'inaugurazione di una speciale mostra al Centro di aggregazione culturale di via Mario Leggio

Il Centro di aggregazione culturale continua a proporre iniziative di spessore coinvolgendo artisti di caratura internazionale. Oggi alle 19 si darà il via ad un nuovo appuntamento in cui si terrà l'esposizione di 13 gonne dipinte a mano dall'artista ROSÁRIO BELLO che porta il nome di una terra per lei molto speciale, VILA VELHA DE RODÃO. Ed è con il sostegno del Comune che questa mostra diventa realtà, prendendo anche l'ispirazione in questo bellissimo villaggio del Portogallo. Ogni gonna racconta una storia, parlando non solo di un tratto caratteristico dell'artista ma anche delle storie della gente, della natura e della cultura di un paese.

L’artista festeggia quest’anno 30 anni di carriera. Per l’occasione gli artisti Pippo Pace, Salvatore Gerbino, Annalisa Cavallo, Dino Puglisi, Silvana Licitra, Lucio Morando, Salvatore Massari, Ivo D’orazio, Sabrina Cappuzzello, Sara Mezzasalma, Sebastiano Montalto, Rosetta Giombarresi, Franco Filetti, Salvatore Denaro, Maria Pia Mucci, Kaoru Watanabe, Giuseppe Amore, Sergio Cimbali, Carlotta Macca, Emanuele La Monica, Salvo Distefano, Aldo D’amato, A.F.A. Giorgio Moltisanti, Lilly Loprete, Luana Sarta, Salvo Guastella, Manuela Distefano, Carmelo Carrubba, Samuel Occhipinti, Sara Manzoni. Francesco Baglieri, Giorgio Baglieri. Beatrice Nicosia. Giombattista Marchese, Lucia Galofaro, Giuseppe Impoco, Vincenzo Baglieri accoglieranno l’artista portoghese con una mostra collettiva in cui esporranno le loro opere nelle splendide sale del centro, sito in via Mario Leggio 174 a Ragusa, luogo simbolo di resilienza e di dedizione totale alla promozione e divulgazione dell’arte e della cultura. Una realtà oramai consacrata nel cuore della città Iblea ma riconosciuta oltre i confini regionali e nazionali.