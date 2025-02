Ragusa, le immagini del Bon distrutto: all’interno tutto devastato (video)

Cronaca

Le fiamme non hanno risparmiato alcunché

Le immagini interne del locale distrutto. Sono state diffuse da un utente su Facebook. Il Bon è rimasto devastato dall’incendio di ieri sera. Per fortuna, nessuno si è fatto male seriamente. Ma si sarebbe potuta verificare una tragedia. Facile notare come all’interno tutto sia stato divorato dal rogo. Danni non ancora quantificati ma si aggirerebbero intorno ai centomila euro.

