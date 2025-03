Ragusa, le iniziative Uici per la Settimana mondiale del glaucoma

Attualità

E' previsto per lunedì un momento di sensibilizzazione dinanzi all'ambulatorio oculistico di via Perlasca

In occasione della Settimana mondiale del glaucoma, che quest’anno si celebra dal 9 al 15 marzo, in tutto il mondo si intensifica l’informazione e la sensibilizzazione su questa malattia degenerativa che danneggia il nervo ottico e colpisce oltre un milione di persone in Italia, metà dei quali ignorano di esserne affetti, pur rischiando una progressiva perdita della vista. La sezione territoriale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa, in collaborazione con l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb Italia), organizzano una iniziativa di sensibilizzazione in programma per lunedì 10 marzo, in mattinata, dinanzi all’ambulatorio oculistico Uici di via Giorgio Perlasca, per promuovere la prevenzione e l’informazione sul glaucoma.