Ragusa, le novità sulle dichiarazioni dei redditi e il momento formativo nella sede dell’Odcec

Economia

A relazionare il commercialista di Agrigento Giuseppe Avanzato

La sala conferenza “Giovanni Di Blasi” dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha ospitato un interessante incontro sulle maggiori novità che riguardano le dichiarazioni dei redditi. Dopo l’intervento introduttivo del presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli, è stato il relatore, Giuseppe Avanzato, commercialista di Agrigento, a scendere nei dettagli di queste novità, soffermandosi più nello specifico sulle opportunità previste dalle normative fiscali in tema di concordato preventivo biennale e degli Isa, gli indicatori di affidabilità fiscale.