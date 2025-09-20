Ragusa, le parole si mescolano ai colori e alle voci: così nasce bellezza

Cultura

La mostra di Massimo Carpinteri e Carmelisa Denina al centro commerciale culturale di via Matteotti

Quando le parole si mescolano ai colori e alle voci nasce bellezza. Al centro commerciale culturale di via Matteotti 61 a Ragusa dal 14 settembre è aperta la mostra nata dall’idea di due docenti del capoluogo che, attraverso le loro opere hanno creato l’evento “Le parole, i colori, due elementi fondamentali che generano emozioni”. La passione per la pittura e l’attenzione ai dettagli sono i tratti tipici dei 18 quadri di Massimo Maria Carpinteri, docente di arte e immagine e la voglia di raccontare il delicato incontro tra la fantasia e la realtà di Carmelisa Denina, collega di lingua spagnola, hanno permesso che le tele avessero una loro storia.

I due autori proseguono il loro viaggio tra arte e bellezza, consapevoli di voler arrivare, attraverso il loro impegno, al cuore di tutti e suscitare nuove emozioni, chiavi per aprire le porte dell’anima. L’evento inaugurato domenica 14, patrocinato dal Comune di Ragusa vivrà una nuova tappa giovedì 25 settembre alle 18,30, occasione per rileggere a una o più voci alcuni dei racconti della nuova raccolta del libro affiancato alla mostra. Accanto a ogni quadro verrà posto un codice QR presente anche nel libro, che permetterà di ascoltare i racconti direttamente dalla voce dell’autrice.