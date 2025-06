Ragusa, le prospettive di crescita del territorio al centro del confronto tra Confcommercio provinciale e il Libero consorzio

Economia

La giunta provinciale presieduta da Gianluca Manenti ha incontrato la presidente Maria Rita Schembari

Le prospettive della crescita sostenibile, accendendo soprattutto i riflettori sull’aeroporto di Comiso, ma più in generale soffermandosi sulle strategie di sviluppo dell’intero territorio ibleo, al centro del confronto tra la Giunta provinciale di Confcommercio Ragusa e il presidente del Libero consorzio, Maria Rita Schembari. Quest’ultima, accogliendo l’invito del presidente provinciale Gianluca Manenti, è stata ricevuta nella sede associativa di via Roma, nel capoluogo ibleo, dove ha avuto modo di interloquire con gli esponenti dell’associazione di categoria. “È indispensabile rilanciare l’aeroporto di Comiso, oggi sottoutilizzato, attuando la continuità territoriale e attirando nuovi vettori – ha detto Manenti – allo stesso tempo, il porto di Pozzallo deve diventare un nodo logistico moderno, al servizio di merci e passeggeri, in sinergia con l’aeroporto per creare un vero sistema integrato di mobilità. E, ancora, i centri storici stanno vivendo un processo di desertificazione che va fermato con misure concrete, come incentivi per la riapertura delle attività e il rilancio dei Distretti urbani del commercio, strumenti fondamentali per valorizzare il tessuto commerciale e l’identità dei quartieri. Inoltre, occorre puntare sulla promozione integrata del nostro territorio, mettendo a sistema cultura, enogastronomia, artigianato e commercio. Serve una regia unitaria per valorizzare ciò che ci rende unici e attrarre nuovi flussi”.