Ragusa, le ricette dei Cinque Stelle per “salvare” il centro storico

Attualità

Spunti interessanti in occasione dell'iniziativa Picnic urbano

Tanta partecipazione di cittadini e di organizzazioni che si occupano di centro storico e tanto interesse per il confronto stesso che si è sviluppato durante la manifestazione Picnic Urbano di ieri in piazza San Giovanni. Un mix di colori, di condivisione, di socialità e di voglia di stare insieme. Il tutto in un contesto di arte, musica, libri, laboratori per bambini e famiglie, arricchito dalla presenza graditissima di piccoli artigiani e di produttori locali. Un ottimo successo, quindi, per la manifestazione realizzata su impulso del Movimento 5 Stelle Ragusa e in particolare della deputata regionale Stefania Campo. Una prima edizione che ha aperto il percorso per un inedito dibattito collettivo e popolare, nato dal basso, per affrontare le problematiche che il centro di Ragusa si trova, da alcuni anni, a dover fronteggiare. Forte e decisa la volontà di non subire passivamente il declino del cuore della città e varie le considerazioni espresse durante questa prima conversazione.