Ragusa, le tipicità della gastronomia cittadina in vetrina su La7

L'assessore Massari: "Domani mattina saremo ospiti nel programma condotto da Maria Grazia Cucinotta"

Da sabato 29 marzo alle ore 11,30 su La7, è iniziato il programma “L’ingrediente perfetto – A tu per tu”, condotto da Maria Grazia Cucinotta. Nel viaggio alla scoperta delle eccellenze siciliane, si raccontano storie di volti noti, cultura, enogastronomia e natura attraverso cinque focus in cinque diverse città dell’isola. Il programma raggiunge circa 500.000 utenti a puntata e si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio siciliano.

Il racconto è stato reso possibile dalla cooperazione dei GAL – Gruppi di Azione Locale (Gal Valle del Belice – Gal Terre di Aci – Gal Terre del Nisseno – Gal Taormina Peloritani – Gal Terra Barocca – Gal Valli del Golfo) che hanno fatto rete e realizzato il progetto “Discovering Rural Sicily” per la promozione e valorizzazione di un’isola tutta da scoprire.

Nei servizi sul territorio siciliano vengono raccontati i Comuni di Acireale e Aci Sant’Antonio facenti capo al Gal Terre di Aci, San Cataldo e Caltanissetta per il Gal Terre del Nisseno, Taormina e Gallodoro per il Gal Taormina Peloritani, la città di Modica e Ragusa per il Gal Terra Barocca, La città di Gela e Vittoria per il Gal Valli del Golfo. Nello specifico la prima puntata si è aperta a Menfi, capitale del vino nel 2023, Comune facente parte del Gal Valle del Belice.

“Nel nostro Comune – racconta l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari (nella foto) – la troupe di La7 è venuta a girare la puntata su Ragusa e la Scaccia Ragusana il 20 marzo 2025 scorso. Le registrazioni hanno avuto inizio dai Giardini Iblei con l’intervista al professore Gaetano Cosentini, antichista, ricercatore, storico, esperto di tradizioni usi e costumi locali, che ha fatto da gancio per il nostro Comune. Ci si è spostati poi a Piazza Duomo, davanti al Duomo di San Giorgio e, a seguire, ci si è trasferiti al Castello di Donnafugata per vedere relizzare il nostro prodotto De.C.O. per eccellenza: la “Scaccia rausana co pummaroru e cosacavadu”, presso una trattoria tipica”.