Ragusa: “Le voci contro la violenza” al teatro Tenda con Nada, Gerardina Trovato e Cassandra Raffaele

Spettacoli

Questa sera al teatro Tenda lo spettacolo a ingresso libero fino a esaurimento posti

E’ tutto pronto per lo speciale spettacolo di questa sera che, a Ragusa, intende lanciare adeguati messaggi di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento dal titolo “Le voci contro la violenza”, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si terrà al teatro Tenda di Ragusa a partire dalle 21. I testimonial di questo evento sono di assoluta eccezione. Infatti, sul palco ragusano, si esibiranno Nada (nella foto), Gerardina Trovato e Cassandra Raffaele. Saranno loro a focalizzare l’attenzione su un tema rispetto a cui gli approfondimenti e le occasioni di confronto non bastano mai.