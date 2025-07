Ragusa, l’Ebt chiarisce quali sono le novità riguardanti l’esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti

Economia

In primo piano le disposizioni statuite dalla Legge di Bilancio 2025

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che la Legge di Bilancio 2025 ha previsto come, a decorrere dal 2025, sia riconosciuto alle lavoratrici dipendenti – ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico – e autonome, che non hanno optato per il regime forfettario, madri di due o più figli, un esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro su base annua.