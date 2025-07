Ragusa, l’Ebt chiarisce quali sono le ultime novità sul Bonus giovani

Economia

Le comunicazioni dell'Inps e le indicazioni rivolte ai lavoratori e alle imprese del comparto dell'area iblea

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che l’esonero contributivo, c.d. Bonus giovani, previsto dall’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione è pari al 100% dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro privati che, entro il 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale di età inferiore a 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a termine a tempo indeterminato. Tale esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del comma 7 del citato articolo 22 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.