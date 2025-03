Ragusa, l’Ebt comunica le ultime novità sulle assenze ingiustificate del lavoratore

Economia

Le indicazioni fornite dall'Inps sulle variazioni normative

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che l’Inps ha illustrato le novità introdotte dal comma 7-bis, art. 26, D.Lgs. n. 151/2015, così come modificato dall’art. 19 della Legge n. 203/2024. In base a quanto previsto dalla norma in argomento, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto ad hoc dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.