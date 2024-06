Ragusa, l’Ebt e la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare

Attualità

Illustrati quali sono i nuovi livelli di reddito a partire dall'1 luglio

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto presenti nell’area iblea che l’Inps, con circolare n. 65 del 15 maggio 2024, ha comunicato i nuovi livelli di reddito, per il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. “I nuovi livelli di reddito familiare – è spiegato dal consiglio direttivo Ebt Ragusa presieduto da Gregorio Lenzo – riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 230/2021, che ha istituito, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili”. E’ stato chiarito, altresì, che i livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede Ebt di via Roma a Ragusa allo 0932.622522.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA