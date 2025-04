Ragusa, l’Ebt e le nuove classificazioni Ateco 2025

Economia

Illustrate alle imprese e ai lavoratori dell'area iblea le ultime novità

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto che è entrata in vigore la nuova classificazione Ateco 2025 operativa dallo scorso 1° aprile. L’Ateco è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche, ossia per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. L’Inps, con circolare n.71 del 31 marzo scorso, ha reso noto che, con decorrenza 1° aprile 2025, ha adottato, nei propri sistemi informativi, l’Ateco 2025, quale classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro. Nell’ambito della classificazione Ateco 2025, considerata la crescente rilevanza delle attività di consulenza di vario tipo, è stato istituito il nuovo Csc 70713, avente il seguente significato: 7 Terziario (commercio, servizi, professioni, arti); 07 Attività varie (terziario, professionisti e artisti, ecc.); 13 Attività di consulenza. Il nuovo Csc 70713 ha le stesse caratteristiche del Csc 70708.