Ragusa, l’Ebt interviene sul congedo di paternità obbligatorio: “Ecco quali sono le ultime novità”

Economia

I provvedimenti da attuare dopo la comunicazione dell'Inps

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che l’Inps ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio. L’istituto, infatti, ha precisato che all’indennità di paternità vengono applicati termini di prescrizione e decadenza annuali. “Quanto al termine di prescrizione – precisano dal consiglio direttivo Ebt Ragusa – l’applicazione del termine breve al congedo di paternità obbligatorio trova il suo fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce il collegamento, sul piano normativo, tra indennità di paternità/maternità con l’indennità di malattia il cui termine di prescrizione annuale trova riferimento nell’art. 6 della Legge 11 gennaio 1943 n. 138. Con riferimento al termine decadenziale, l’istituto ha confermato l’applicazione del termine sostanziale annuale previsto dall’art. 47, terzo comma, D.P.R. 639/1970. Pertanto, avuto riguardo alla funzione della misura di cui si tratta, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede Ebt di via Roma 212 a Ragusa, telefono 0932.622522.

