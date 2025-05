Ragusa, l’Ebt: “Sanzionata azienda che geolocalizzava i dipendenti in smart working”

Economia

Gli interventi del garante per la protezione dei dati personali

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa (nella foto durante una riunione) comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un’azienda che geolocalizzava i dipendenti in smart working. L’azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l’esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo indicato nell’accordo individuale di smart working.

In particolare, in base a specifiche procedure di controllo, il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’ufficio competente con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari.

Il garante, nel provvedimento richiamato, afferma che le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working, non possono infatti essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dall’articolo 4 della Legge n. 300/1970 – c.d. Statuto dei Lavoratori – e dal quadro costituzionale.