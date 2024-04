Ragusa, Legambiente e la festa dell’albero edizione primavera

Attualità

Messi a dimora 5 alberi da frutto nel cortile dell'istituto comprensivo Quasimodo

Anche quest’anno il circolo Il Carrubo di Legambiente ha organizzato la Festa dell’Albero edizione Primavera. L’evento di messa a dimora di 5 alberi da frutto (2 albicocchi, 2 ulivi e un melo ) nel cortile dell’istituto comprensivo Salvatore Quasimodo di Ragusa coinvolgendo gli studenti di cinque prime classi è stato organizzato per celebrare il 21 marzo, una data importantissima perché a livello mondiale si celebra la Giornata internazionale delle foreste mentre nel nostro Paese ricorre anche la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Grazie all’evento organizzato dal circolo Il Carrubo, e all’impegno degli alunni della Quasimodo, inoltre, si darà un contributo al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra, cofinanziato dal programma Life dell’Unione Europea e di cui Legambiente è l’unica referente italiana. L’obiettivo principale di Life Terra è quello di mettere a dimora milioni di alberi in tutta Europa promuovendo sempre più un movimento fatto di cittadini che coinvolga scuole, associazioni, istituzioni e imprese nella sensibilizzazione alla lotta alla crisi climatica.