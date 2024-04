Ragusa, lettera aperta: “Sono diventata madre nonostante i miei problemi di salute grazie all’assistenza del dottor Bonanno”

Attualità

Il racconto di una paziente a cui era stato sconsigliato di portare avanti la gravidanza. Ora è mamma felice del piccolo Aurelio

“Intendo segnalare la mia esperienza di donna e di madre per un caso di buona sanità avvenuto nel reparto di ginecologia del Giovanni Paolo II di Ragusa il 25 marzo scorso dove, grazie alla grande perizia, professionalità e bontà d’animo del dr. Giuseppe Bonanno (nella foto), sono potuta diventare madre di un bimbo realizzando il sogno della mia vita”. E’ il contenuto di una lettera aperta che una paziente ha diffuso alla stampa per manifestare il grande obiettivo raggiunto.