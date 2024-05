Ragusa, l’ex vicesindaco Iannucci si accasa con De Luca

Politica

"Per me un onore entrare a fare parte di questa squadra"

Un importante ingresso per rendere ancora più competitiva la squadra di Sud chiama Nord a Ragusa. E’ quello di Massimo Iannucci, già vicesindaco della giunta Piccitto, che è stato accolto dal coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, dall’on. Ismaele La Vardera oltre che dal coordinatore cittadino Lina Bonafede e dal consigliere comunale Saverio Buscemi, componente della segreteria regionale. Iannucci parteciperà, poi, il 29 maggio, all’incontro che Cateno De Luca terrà con la stampa in città e i cui dettagli legati soprattutto alla convocazione saranno comunicati nei prossimi giorni. “Per me un onore entrare a fare parte di questa squadra – sottolinea Iannucci – che punta a picconare il sistema marcio, un po’ come già fatto tempo addietro per quanto riguarda la mia passata esperienza politica. Diciamo che ho trovato un grande entusiasmo negli amici deluchiani che mi hanno convinto a dare il massimo per la causa. Ed è quello che farò consapevole che ci sono i margini per raggiungere grandi obiettivi a supporto di una collettività che avverte sempre più l’esigenza della buona politica, della politica che sostiene davvero chi ha bisogno e vuole dare voce a tutti indistintamente. Un progetto valido quello di Cateno De Luca a cui ho aderito con entusiasmo”. Soddisfazione viene espressa anche dal consigliere comunale Saverio Buscemi che ha operato per fare in modo che Iannucci potesse aderire. “Sud chiama Nord – spiega Buscemi – arricchisce ulteriormente il proprio peso specifico anche in chiave elettorale. Siamo curiosi di prendere atto dei primi riscontri perché la nostra percezione è assolutamente positiva. Per quanto riguarda Iannucci, è stato un amministratore che, a palazzo dell’Aquila, ha operato in modo fattivo e con un profilo sempre basso”. “Tra l’altro – aggiunge Bonafede – è una figura politica i cui contorni si adattano benissimo alle scelte portate avanti dal nostro partito politico e che puntano a dire basta a un sistema di potere sempre più incrostato e incancrenito”.

