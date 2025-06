Ragusa, liberato un gattino rimasto intrappolato nel motore di un’auto

Attualità

L'intervento dei vigili del fuoco in via Mariannina Schininà

Piccoli ma significativi gesti, che in una società sempre più individualista non devono passare inosservati. Come quello del salvataggio di un gattino, rimasto intrappolato all’interno del motore di un’auto, in via Mariannina Schininà a Ragusa, che è stato salvato dai Vigili del fuoco.

Informati della presenza del piccolo animale, i pompieri sono arrivati sul posto con una squadra e hanno liberato il piccolo gattino, ancora spaventato e impaurito, suscitando il plauso e l’approvazione dei presenti.

