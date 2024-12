Ragusa, l’imprenditrice Nuccia Alboni rappresenterà Confcooperative alla Camcom del Sud Est

Attualità

E' stata nominata nel comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile

L’imprenditrice vittoriese Nuccia Alboni rappresenterà Confcooperative territoriale Ragusa nel comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di commercio del Sud est Sicilia. E’ stata nominata componente per il triennio 2024-2027 e ha già partecipato al primo insediamento del prestigioso organismo. Il comitato nasce con una missione chiara e ambiziosa: promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile attraverso l’elaborazione e l’attuazione di strategie concrete.