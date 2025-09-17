Ragusa: l’incendio doloso al McDonald’s, parla la proprietà: “Spiace che non ci sia stato alcun attestato di solidarietà da parte della politica locale”

Attualità

Ringraziamenti invece a Confcommercio per la vicinanza e la sensibilità

Due giorni dopo l’incendio che ha coinvolto il cantiere McDonald’s di Ragusa, giungono le prime reazioni dei diretti interessati, affidate ai social. L’allarme era scattato intorno alle 5 del mattino. Le fiamme avevano danneggiato controsoffitti e arredi. Nessun dubbio, almeno da parte della proprietà, sull’origine delle fiamme: “Negli scorsi giorni – si legge nel post – abbiamo vissuto un episodio che non avremmo mai voluto raccontare: un incendio doloso ha colpito il cantiere di Via La Pira, luogo dove stiamo costruendo con impegno e sacrificio il nostro secondo McDonald’s a Ragusa. Un gesto grave, che va oltre il danno materiale e che lascia inevitabilmente segni emotivi, ma che non ci ha fermati: il nostro progetto continua, con ancora più determinazione. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci sono stati vicini in questi giorni difficili e hanno mostrato la loro solidarietà”.