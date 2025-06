Ragusa, l’incidente in cui perse la vita Samuele Giudice: ammesso il rito abbreviato

Cronaca

L'imputato è un ventenne di origine albanese. La sentenza a febbraio 2026

L’11 luglio del 2023 sulla Ragusa mare il tragico incidente stradale in cui perse la vita il carrozziere 38enne Samuele Giudice (nella foto). Ora la richiesta di rito abbreviato che è stata accolta dal gip, e che è stata formulata dall’avvocato difensore Matteo Anzalone, con cui sarà celebrato il processo che vede come imputato un ventenne di Ragusa di origine albanese. Il gip, che ha disposto una perizia in fase di incidente probatorio che è servito a stabilire la velocità, la posizione e la direzione del veicolo investitore, oltre alla posizione della vittima, ha ammesso la costituzione di parte civile della compagna della vittima per la figlia nata qualche mese dopo la morte di Giudice. A occuparsene l’avvocato Giovanni Mangione. La sentenza è prevista per febbraio 2026. Giudice era stato investito da una Bmw condotta dal ventenne.

