Ragusa, l’incidente mortale di Sciortino: consegnata la salma alla famiglia. Ora i funerali

Attualità

Sono in programma domenica mattina nella parrocchia del Beato Clemente Marchisio (Giuseppine)

Si terranno domenica alle 10,30, nella chiesa del Beato Clemente Marchisio (Giuseppine), i funerali di Alessandro Sciortino (nella foto). E’ il 53enne rimasto vittima dell’incidente stradale mortale in via Rimembranza a Marina di Ragusa. Si trovava a bordo di una moto. La Procura, dopo l’ispezione autoptica, ha consegnato la salma ai familiari. Il feretro prima muoverà dall’ospedale Maria Paternò Arezzo e poi raggiungerà i propri cari presso l’abitazione in via Duca D’Aosta. Quindi le esequie.

