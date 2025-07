Ragusa, l’ingresso di Cassì in Forza Italia: parla Iurato (Rg Prossima): “Non potranno non esserci ripercussioni in maggioranza”

Politica

"Abbiamo operato in questi anni per cercare di salvaguardare il progetto civico. Ma ora occorre prendere atto di questa decisione"

L’ingresso di Cassì in Forza Italia? Un passo “imminente, formale, sostanziale e personale” comunicato dal sindaco alla sua maggioranza venerdì scorso. Una “iniziativa politica unilaterale del sindaco” che, se da un lato “non ha colto di sorpresa” gli alleati, dall’altro “sicuramente avrà ripercussioni prima di tutto all’interno della maggioranza, e comunque sia, in Consiglio e probabilmente anche nel centrodestra ragusano”.

Questo il commento a titolo personale del consigliere comunale Gianni Iurato (nella foto), in attesa del comunicato ufficiale del direttivo di Ragusa Prossima che uscirà a giorni.

E se il sindaco nel fine settimana sembrava rassicurare sull’assenza di “contraccolpi nella compagine amministrativa”, il clima a palazzo dell’Aquila appare molto diverso. “Sembra evidente che la Politica tutta ragusana non rimarrà estranea ed indifferente a questa determinazione del sindaco”, chiarisce il consigliere.

Gianni Iurato ricorda che Ragusa Prossima è stata tra i promotori della coalizione civica che ha sostenuto il sindaco Cassì, ma da circa 9 mesi ha osservato un suo progressivo avvicinamento a Forza Italia, compresa la presenza alla Convention Nazionale di Forza Italia tenutasi simbolicamente a Caltagirone. Da quel momento in poi, si sono susseguiti eventi politici “a 360 gradi”, alcuni prevedibili altri del tutto inaspettati. Tra questi, “l’attacco pretestuoso”, politicamente durissimo e spropositato nei contenuti, arrivato guarda caso proprio da Forza Italia e rivolto all’assessore Giorgio Massari, espressione di Ragusa Prossima.

Il motivo? “In questi due anni di governo cittadino, io stesso, insieme a Massari e all’intero Direttivo di Ragusa Prossima, ci siamo spesi senza riserve per evitare che il Patto Civico quinquennale, sottoscritto con Cassì e con le altre liste civiche, venisse potenzialmente ‘inquinato’ da eventuali interferenze dei Partiti ma anche da scelte personali sindacali, assessoriali e di consiglieri”.

Questo dissenso si è concretizzato, tra le altre cose, nella scelta di non sostenere alcuna lista provinciale, nemmeno quella in cui figurava Cassì: “Pur non condividendo la sua candidatura alla Provincia, abbiamo scelto responsabilmente di votarlo in Consiglio provinciale solo per garantire a Ragusa una rappresentanza competente e diretta”.

“Chiunque, anche un neofita della politica comprende che, alcune specifiche scelte politiche, alcune dinamiche politiche-amministrative siano esse provinciali, comunali, regionali e/o nazionali, possono arrivare ad intrecciarsi, a tal punto che non possono essere minimizzate, giustificate, semplificate a convenienza delle parti politiche interessate”. “Se è vero che la Politica è l’Arte della “mediazione”, è anche vero che la Politica oggi ha sempre più bisogno di chiarezza e di coraggio e di scelte difficili”, conclude Iurato.