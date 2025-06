Ragusa, l’Ingv celebra il 25esimo anniversario dalla nascita

Attualità

L'iniziativa è in programma lunedì e martedì al Mediterraneo palace hotel

Un momento di confronto tra scienza, istituzioni e cultura per la salvaguardia del territorio.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) celebrerà il suo 25º anniversario con un evento il 9 e 10 giugno a Ragusa, presso il Mediterraneo Palace Hotel. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Comune di Ragusa, sarà centrata su ricerca scientifica e protezione del territorio. Durante i seminari, alla presenza di rappresentanti di istituzioni come la Protezione Civile, Ispra e l’Ufficio Scolastico Regionale, si parlerà di rischio sismico, intrusione marina negli acquiferi, inquinamento da plastiche, erosione costiera e sistemi di allerta per eventi estremi.