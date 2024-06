Ragusa, l’iniziativa per costruire “Un’Europa di pace”

Società

Domani alla libreria Ubik di corso Vittorio Veneto Raniero La Valle presenterà la sua ultima creazione letteraria dal titolo "Gaza delle Genti"

Incontriamoci per costruire “Un’Europa di pace”. E’ il senso dell’iniziativa in programma per domani, martedì 4 giugno, alle 18, in corso Vittorio Veneto 144, alla libreria Ubik. Raniero La Valle, in particolare, presenterà il suo libro “Gaza delle Genti – Israele contro Israele”. Parteciperà anche Nino Mantineo di Pace Terra Dignità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA