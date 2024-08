Ragusa, Liolà propone Arezzo all’Opera – La Boheme

Attualità

Domani sera a Marina l'appuntamento all'insegna di musica, parole e poesia con i fratelli Peppe e Michele Arezzo

Liolà propone una nuova chicca, all’insegna di musica, parole e poesia. La rassegna culturale, promossa dalla ProLoco Mazzarelli e sostenuta dal Comune di Ragusa, prosegue infatti domani, venerdì 2 agosto con Arezzo all’Opera – La Boheme.

“È il centenario della morte di Puccini”, ci siamo dette bevendo un caffè nel corso di una delle animate riunioni di redazione. Come celebrarlo a Mazzarelli? E siccome l’universo ti ascolta e le amiche sono tante, una di loro ha fatto il nome del “Duo” Arezzo. Telefonate incrociate ed è subito deciso: la Boheme naturalmente. Ma non aspettatevi niente di scontato. Con i fratelli Peppe e Michele Arezzo c’è solo la certezza della sorpresa, oltre che della buona musica. Non perdetevi questa serata “all’Opera”, dicono Caterina Giardina, Elide Poscia e Cecilia Tumino, ideatrici ed organizzatrici della rassegna.

“Arezzo all’Opera” è uno sguardo nuovo sulla bellezza culturale di ogni tempo. Un pianista e uno scrittore che salgono sul palco con in mano i propri mestieri e negli occhi il bisogno di disarcionare il grande spettacolo dell’arte dai rituali spesso inutili sotto cui – sepolto, ma vivissimo – riposa, aggiungono i fratelli Arezzo