Ragusa, lite in famiglia: gambiano agli arresti domiciliari

Cronaca

Dopo avere calmato i due litiganti, la polizia ha appurato che sull'uomo gravava un rintraccio per la sottoposizione a una misura restrittiva

Gli agenti della Squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Ragusa sono intervenuti tempestivamente a seguito della segnalazione per lite in famiglia pervenuta al Numero unico di emergenza 112 da un passante allarmato dalle urla che provenivano da una abitazione.

I poliziotti entrati nell’abitazione segnalata provvedevano immediatamente a calmare gli animi dei litiganti verificando altresì che oltre alle discussioni verbali nulla era accaduto tra i due, un cittadino gambiano di 25 anni e la sua compagna di origini romene.