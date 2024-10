Ragusa, Lo Giudice: “Buscemi si è allontanato da Sud chiama Nord per ambizioni personali”

Politica

Il coordinatore regionale dopo le dimissioni del consigliere comunale: "Voleva fare a tutti i costi l'assessore senza favorire il dibattito interno nel nostro partito"

“Prendiamo atto della decisione del consigliere comunale Saverio Buscemi di lasciare Sud Chiama Nord, una scelta nata esclusivamente da esigenze personali e dalla volontà di entrare in giunta per altro senza rinunciare al ruolo di consigliere comunale, sostituendo l’assessore Andrea Distefano, da lui stesso indicato”. Lo dice il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice (nella foto da sinistra con Buscemi).

“Sin dall’inizio del mandato della giunta Cassì, Buscemi, pur designato come assessore, aveva preferito mantenere il ruolo di consigliere comunale, proponendo Distefano, che ha ottenuto la fiducia e il sostegno del partito come sua espressione, grazie al suo impegno e alla partecipazione attiva fin dai primi momenti della nascita del movimento. La linea di Sud Chiama Nord è sempre stata chiara e intransigente: l’ingresso in giunta richiede la rinuncia al ruolo consiliare per consentire la più ampia partecipazione. Oggi, dopo due anni e in considerazione dei rapporti deteriorati con Distefano, Buscemi pretendeva di subentrare in giunta pur mantenendo il ruolo di consigliere”.