Ragusa, lo spagnolo Sanchez al festival organistico internazionale di Ibla

Il concerto è in programma domani alle 19 al duomo di San Giorgio

Continuano i momenti di grande riscontro ottenuti dal Festival organistico internazionale di Ibla-Città di Ragusa che, con la 28esima edizione, sta riuscendo a richiamare un pubblico colto e sempre più numeroso. Merito delle scelte effettuate dal direttore artistico, Marco D’Avola, che ha fatto intervenire per questa rassegna i migliori talenti attualmente in circolazione in Europa e, in alcuni casi, nel mondo. E’ il caso del prossimo concerto che, al duomo di San Giorgio, domani, sabato 23 novembre, con inizio alle 19, vedrà protagonista lo spagnolo Pedro Alberto Sanchez (nella foto). Il quale ha iniziato gli studi musicali nel coro dell’Escorial, diplomandosi in seguito in organo al conservatorio di musica Arturo Soria di Madrid sotto la guida di Anselmo Serna.