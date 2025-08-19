Ragusa, lo studio dell’Asp: i giovani tra gli 11 e i 18 anni sono iperconessi e rischiano di sviluppare forme di tecnodipendenza

Attualità

Coinvolti circa 250 ragazzi: stare troppe ore online può compromettere attenzione, memoria e qualità del sonno

La maggior parte degli adolescenti della provincia di Ragusa trascorre online gran parte della giornata: il 65% si collega allo smartphone per oltre sei ore di media. Quasi tutti (97%) utilizzano WhatsApp, sette ragazzi su dieci frequentano abitualmente TikTok e Instagram, e il 71% gioca ai videogame con cadenza quotidiana. Sono alcuni dei dati emersi dalla prima indagine sull’uso dei device in età preadolescenziale e adolescenziale, denominata “Adolescenti navigati” e coordinata dal pedagogista Giuseppe Raffa (nella foto), responsabile dell’ambulatorio antibullismi dell’Asp di Ragusa. Lo studio ha coinvolto circa 250 ragazzi tra gli 11 e i 18 anni.

“I numeri confermano che siamo di fronte a una generazione iperconnessa – sottolinea Raffa – che rischia di sviluppare forme di tecnodipendenza. Stare troppe ore online può compromettere attenzione, memoria e qualità del sonno, oltre a incidere sulle relazioni reali. È necessario introdurre momenti di digital detox, genitori e figli insieme, per ristabilire un equilibrio e recuperare tempo di qualità nella vita quotidiana”.

I dati sono stati acquisiti nell’ambito delle attività promosse dall’Asp di Ragusa nei gazebo informativi allestiti a Marina di Modica, durante la tappa del campionato italiano di beach volley, e a Scoglitti, in occasione degli eventi di beach soccer. Contesti scelti appositamente per intercettare le fasce d’età più giovani e favorire il dialogo diretto con ragazzi e famiglie. “La prevenzione – aggiunge Raffa – comincia in famiglia e prosegue a scuola: educare a un uso responsabile della rete è oggi una priorità. I ragazzi sanno che esistono rischi, ma non riescono a staccarsi: per questo occorre accompagnarli, con fermezza e ascolto, verso un uso più consapevole delle tecnologie”.