Ragusa, lo sviluppo della filiera del carrubo: un convegno per fare il punto

Venerdì pomeriggio l'appuntamento sui sistemi innovativi nell'ambito del progetto "Go Carrubo"

Quali possono essere i sistemi innovativi per lo sviluppo della filiera del carrubo? E’ l’interrogativo che si cercherà di sciogliere durante il convegno promosso nell’ambito del progetto “Go Carrubo – In side car” in programma venerdì 10 maggio dalle 17 alle 20 nella sede dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Ragusa, in via Grazia Deledda 76. Il progetto, finanziato dal Psr Sicilia 2014/2022 ai sensi della Sottomisura 16.1 denominata “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del Pei in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, è finalizzato a valorizzare la coltivazione del carrubo, agendo su tutte le fasi della filiera, dal campo alla trasformazione del prodotto al reimpiego di scarti e residui sviluppati, ha previsto interventi in grado di apportare innovazioni in una filiera dalle molteplici potenzialità, oggi poco sfruttate.