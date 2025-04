Ragusa, l’on. Campo: “Buon lavoro alla Schembari, speriamo difenda il territorio meglio di come abbia fatto con l’aeroporto”

Politica

La deputata regionale si toglie qualche sassolino dalla scarpa

“Facciamo i nostri auguri a Maria Rita Schembari chiamata da oggi a ricoprire un ruolo estremamente importante per l’intera comunità provinciale, ci auguriamo che nel ruolo di presidente del Libero Consorzio dimostri maggiore capacità nel difendere le legittime aspettative dell’intero territorio provinciale. Se guardiamo all’approccio tenuto sino ad ora dalla Schembari rispetto allo sviluppo dell’aeroporto di Comiso, i presupposti purtroppo non sono dei migliori e non possiamo nascondere una grande preoccupazione per lo sviluppo dell’intera provincia con il reale rischio che finito il lungo periodo commissariale ne inizi di fatto uno nuovo, solo con un diverso interprete”.

E’ il commento della deputata regionale Stefania Campo (nella foto), insieme al coordinatore provinciale del M5s, Federico Piccitto, dopo le elezioni di secondo livello che hanno proclamato la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari presidente del Libero consorzio comunale.