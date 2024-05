Ragusa, l’on. Piera Aiello in visita al territorio ibleo

Politica

Buscemi (Libertà Sud chiama Nord): "E' un'emblema della lotta alla mafia. La sua testimonianza è molto importante"

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Europee di Libertà Sud chiama Nord – De Luca per Ragusa. Oggi l’on. Piera Aiello (nella foto), emblema della lotta alla mafia, espressione della lista “Libertà Sud chiama Nord”, sarà in provincia per incontrare simpatizzanti e amici. Una presenza di prestigio che rende ancora più stimolante questo periodo necessario per illustrare programmi e obiettivi. Aiello incontrerà i primi amici alla Fenapi di Ragusa, in via Cairoli 36. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, Lina Bonafede, aperto a tutti, si terrà alle 16. In serata l’on. Aiello si sposterà poi a Comiso dove alle 21,15 è in programma una riunione, organizzata in collaborazione con il coordinatore cittadino Giovanni Landro, con i rappresentanti di varie associazioni presenti sul territorio. Sarà l’occasione per cercare un confronto sempre più schietto e sincero con l’elettorato.