Ragusa, l’Ordine dei commercialisti e il corso di aggiornamento sulle figure professionale che si occupano del Codice della crisi e dell’insolvenza

Economia

Tra gli interventi anche quello del presidente del Tribunale Francesco Paolo Pitarresi

La Conferenza degli Ordini dei dottori commercialisti della Sicilia, unitamente all’Ordine degli avvocati di Ragusa, ha dato il via, nella sede dell’Odcec di via Martoglio, nel capoluogo ibleo, al corso valido ai fini dell’aggiornamento biennale obbligatorio dei curatori, commissari e attestatori professionali dal titolo “Le modifiche al Codice della crisi e dell’insolvenza: dalla teoria alla pratica”. Dopo i saluti di Maurizio Attinelli, coordinatore della Conferenza dei quattordici Ordini dei commercialisti siciliani, e dell’avv. Emanuela Tumino, presidente dell’Ordine degli avvocati di Ragusa, il presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, ha evidenziato ai corsisti l’importanza per la società di potere contare su professionisti altamente specializzati nel seguire le imprese che si trovano in difficoltà.