Ragusa, l’Ordine dei dottori commercialisti e la conviviale di fine anno

Attualità

Il consiglio direttivo ha consegnato un attestato di riconoscimento al past president

Il Poggio del Sole hotel ha ospitato l’abituale appuntamento per scambiarsi gli auguri per le prossime festività promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa. Si è registrata un’ottima partecipazione di iscritti per un momento conviviale capace di riallacciare le relazioni tra colleghi dopo anni di oggettive difficoltà. Il 2024 sarà ricordato anche per l’acquisto dell’immobile in cui è ubicata la sede dell’Ordine. Infatti, dopo un certo periodo, si è finalmente riusciti ad acquisire la proprietà della struttura. Ciò è stato possibile grazie alle oculate gestioni finanziarie che dal 2007 a oggi si sono succedute. Anche per questo motivo, durante la cena degli auguri, il consiglio direttivo ha voluto consegnare al past president Daniele Manenti un riconoscimento per la passione costante, la visione strategica e l’impegno al miglioramento della professione che hanno contribuito in modo significativo a rafforzare l’Ordine e a promuovere gli interessi della categoria favorendo il dialogo con le istituzioni e il territorio (nella foto da sinistra Attinelli e Manenti).