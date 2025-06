Ragusa, l’Uici iblea all’inaugurazione del nuovo parco macchine della Stamperia regionale Braille di Catania

Attualità

Sono state giornate molto ricche di stimoli

L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa ha vissuto due giornate molto intense e significative per la realtà sezionale iblea. La delegazione iblea, guidata dal presidente Uici Salvatore Albani, presente anche Massimo Campo, ha partecipato, infatti, all’inaugurazione del nuovo parco macchine della Stamperia regionale Braille di Catania, un traguardo raggiunto grazie al prezioso contributo della Regione Sicilia (nella foto da sinistra Campo e Albani).