Ragusa, l’Uici lancia campagna di prevenzione per la vista

Attualità

L'avvio in occasione della 73esima assemblea territoriale ordinaria dei non vedenti e degli ipovedenti

In occasione della 73esima assemblea territoriale ordinaria dei non vedenti e degli ipovedenti promossa dall’Uici, tenutasi nella sede della sezione territoriale di via Giuseppe Fucà 2/b, presenti anche alcune autorità politiche locali, tra cui il deputato regionale Stefania Campo, il presidente Salvatore Albani ha lanciato la campagna di prevenzione per la vista intitolata “Per vedere fatti vedere”. Una campagna che riguarda la possibilità per i contribuenti di donare il 5×1000 semplicemente apponendo nello spazio apposito il codice fiscale Uici 80006740882. In questo modo sarà possibile dare una mano a realizzare le attività Uici che, periodicamente, sono diffuse all’esterno proprio per mettere in evidenza qual è la mole del lavoro portata avanti.