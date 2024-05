Ragusa, l’Uici ospita un incontro inedito per valorizzare il personale

Attualità

Occasione utile anche per celebrare la collocazione in quiescenza di Franco Mallia dopo 43 anni di servizio

La sezione Uici di Ragusa ha promosso un inedito incontro, nella sede di via Fucà, per valorizzare le caratteristiche del personale in servizio allo scopo di metterne in evidenza gli obiettivi e i traguardi che, di volta in volta, sono stati raggiunti. Un appuntamento che, per la prima volta, è stato organizzato con questo taglio e che, non a caso, ha contemplato il coinvolgimento dei presidenti e dei segretari di altre sezioni siciliane dell’Uici: quelle di Catania, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani.