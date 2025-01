Ragusa, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti chiude il 2024 con un bilancio positivo e già si proietta al nuovo anno appena iniziato

Società

Il presidente Uici Salvatore Albani soddisfatto per le attività svolte

L’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa ha chiuso il 2024 caratterizzato da una serie di attività che hanno animato l’azione di tutti gli associati e già si proietta al 2025 con rinnovato spirito di servizio e di solidarietà, con l’obiettivo di proporre, sempre di più, iniziative che siano in grado di coinvolgere quanti fanno parte di questa realtà. Non è un caso, come spiega il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani, che per giovedì 23 gennaio, alle 17, nella sede di via Fucà, nel capoluogo ibleo, “sia organizzato un incontro sociale presso il nostro salone, riservato a tutti i soci della nostra sezione. Durante la serata faremo il punto sull’attività svolta dagli attuali dirigenti della nostra sezione e insieme affronteremo le linee guida per il prossimo quinquennio”.