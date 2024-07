Ragusa, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti e la giornata al mare

Attualità

Il presidente Albani: "Sono momenti che cementano le relazioni dei nostri associati"

Tra i momenti che assicurano relax, anche le giornate al mare che, puntualmente, ogni estate, l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa organizza per fornire la possibilità ai propri associati di vivere emozioni e momenti di spensieratezza, godendosi un poco di libertà. Anche quest’anno, puntate a Marina di Ragusa per fare in modo che le giornate calde di quest’ultimo periodo possano, in qualche modo, godere di un minimo di frescura. Ore speciali per occasioni speciali che contribuiscono a rafforzare e a cementare l’amicizia tra gli associati.