Ragusa, maltrattamenti nella casa di riposo: il Codacons pronto a costituirsi parte offesa nel procedimento penale

Attualità

"Se confermate, le accuse sollevate sono molto gravi"

Il Codacons interviene sul caso della casa di riposo di Ragusa, dove, secondo le accuse, gli anziani ospiti sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti e condizioni degradanti. Se tali accuse venissero confermate, si tratterebbe di una gravissima violazione dei diritti fondamentali delle persone più fragili.

L’associazione annuncia la costituzione di parte offesa nel procedimento penale, affidando l’incarico all’avvocato Bruno Messina, vicepresidente Regionale del Codacons, il quale ha dichiarato: “Se le accuse saranno accertate, ci troveremo di fronte a episodi di inaudita gravità. È nostro dovere garantire che i responsabili siano perseguiti e promuovere azioni concrete per evitare che situazioni simili si ripetano”.