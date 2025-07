Ragusa mare, perde il controllo della minicar e finisce fuori strada

Cronaca

Ferito un giovane condotto al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II

Incidente autonomo nella tarda mattinata di oggi sulla Ragusa mare, poco dopo la rotatoria di contrada Gatto Corvino. A perdere il controllo del mezzo è stato il conducente di una minicar finita fuoristrada per causa ancora in corso di accertamento. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato il guidatore al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per accertamenti. La viabilità è gestita da una pattuglia delle volanti della polizia di Stato che sta effettuando i rilievi. Numerosi disagi per gli automobilisti diretti verso Marina in quanto si trattava dell’ora di punta.

