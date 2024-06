Ragusa, Mario Cresci in città per parlare del progetto di Residenza d’artista

Società

L'appuntamento venerdì dalle 19 nella galleria Susanna Occhipinti di via Colajanni

Venerdì 21 giugno dalle 19 il fotografo Mario Cresci (nella foto), uno degli autori più significativi nel panorama italiano della fotografia contemporanea, sarà a Ragusa presso la GalleriaSusanna Occhipinti (via Napoleone Colajanni 9).

L’occasione, aperta al pubblico, è speciale perché si parlerà del progetto di Residenza d’Artista – in corso a Ragusa da martedì 18 fino a lunedì 24 giugno – voluto dalla Fondazione “Cesare e Doris Zipelli” e curato dal Ragusa Foto Festival nell’ambito della dodicesima edizione in programma dal prossimo 30 agosto al 30 settembre. All’iniziativa saranno presenti oltre a Mario Cresci, Carmelo Arezzo, Presidente della Fondazione Zipelli, Stefania Paxhia e Massimo Siragusa, rispettivamente fondatrice e direttore artistico del Ragusa Foto Festival, prima manifestazione internazionale siciliana di fotografia.

Mario Cresci durante la Residenza sta realizzando un progetto artistico che sarà frutto della sua interazione con il territorio e con le stampe e le cartografie raccolte nella prestigiosa Collezione Zipelli nonché con la biografia dell’ingegnere Zipelli. La Collezione delle Carte di Sicilia la rappresentano nelle sue raffigurazioni tra il Cinquecento e l’Ottocento, quale testimonianza della lettura geopolitica dell’Isola, sia come espressione dell’attenzione dei viaggiatori stranieri nei diversi secoli, e sia per i lavori dei cartografi ed illustratori dell’Europa del tempo, a conferma della unicità della Sicilia per le vicende storiche, culturali, sociali ed economiche che nei secoli l’hanno coinvolta.