Ragusa, Melodica celebra il Giorno della memoria e ricorda la Shoah

Sabato il concerto del duo Romance

La musica come testimone e custode della memoria. Sabato 25 gennaio alle ore 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà l’evento “Shoah: Concerto per il Giorno della Memoria”, un appuntamento di grande intensità emotiva e valenza culturale, inserito nella programmazione della 30ª stagione concertistica di “Melodica – La Musica dell’Anima”. Protagonista della serata sarà il duo RomAnce, composto da Emanuele S. Anzalone al clarinetto e Mario Romeo alla fisarmonica. Il programma si articolerà in un viaggio musicale che abbraccia brani Klezmer della tradizione yiddish e opere di compositori di origine ebraica, le cui creazioni furono considerate una minaccia dal regime nazista. Il duo RomAnce, con sensibilità e maestria, evocherà, attraverso il linguaggio universale delle note, storie di resistenza e dolore. La data del 25 gennaio scelta per il concerto non è casuale, è vicina al “Giorno della Memoria”, che si celebra ogni anno il 27 gennaio, data dell’apertura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta nel 1945. Ogni tipo di testimonianza è fonte di riflessione sugli orrori dell’Olocausto, ed è un invito ad educare le nuove generazioni alla consapevolezza, per evitare che tragedie simili si ripetano in futuro. “La musica è una forma d’arte che va oltre le parole – commenta la direttrice artistica della rassegna, Diana Nocchiero – Attraverso le note, possiamo toccare le corde più profonde dell’animo umano, ricordando ciò che non deve mai essere dimenticato. Questo concerto non è solo un momento artistico, ma anche un’occasione per riflettere e comprendere l’importanza del ricordare”.

Emanuele S. Anzalone, diplomato in clarinetto con il massimo dei voti e la lode, si è perfezionato presso l’Accademia Chigiana di Siena e l’Accademia S. Cecilia di Roma, oltre che con illustri musicisti come Fabrizio Meloni e Calogero Palermo. Laureato presso l’Università di Palermo in Discipline della Musica, in Clarinetto e Musica da Camera, con il massimo dei voti e la lode, ha approfondito anche gli aspetti dell’insegnamento musicale. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha inciso diversi brani. Mario Romeo, vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali, si è esibito in prestigiose sale e festival come la Ny Hall della Royal Academy di Copenaghen. All’attività solistica affianca quella con diversi ensembles. Diplomato in fisarmonica con il massimo dei voti al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma, ha proseguito gli studi di musica d’insieme diplomandosi con lode e menzione d’onore al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo.